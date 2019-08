Nach 675 Folgen "SOKO München": ZDF verkündet überraschendes Aus nach 41 Jahren

"Die Münchner 'SOKO' ist ein Stück deutscher Fernsehgeschichte", wird ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler in der Mitteilung zitiert. Erstmals wurde die Serie unter dem Namen "SOKO 5113" am 2. Januar 1978 ausgestrahlt. Nach zahlreichen Besetzungswechseln wurde die Serie Anfang 2016 in "SOKO München" umbenannt. Heute am längsten mit dabei ist Christofer von Beau (56), der seit 2002 die Rolle des Kriminaloberkommissars Franz Ainfachnur spielt.