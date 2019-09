Viele Waren auch online nicht verfügbar

Das Aus des Ladens ist für viele ein echter Verlust. Wo sonst gelangt man an qualitätsgeprüfte Silberlindenblüten? Wer es nicht spontan weiß: Sie sind ein gutes Mittel gegen grippale Infekte. Wer nicht auf diese Produkte verzichten will, muss sich künftig anders behelfen, bis auf wenige Waren, wie zum Beispiel China-Öl, werden die Kräuter, Tees und Tinkturen auch online nicht mehr verfügbar sein.

"Wir danken Ihnen für die jahrelange Treue. Leider müssen wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir aufgrund eines stark erhöhten Bestellaufkommens nicht mehr in der Lage sind, weitere Bestellungen anzunehmen. Die vorliegenden Bestellungen werden bis zum 30. September ausgeliefert", heißt es auf der Internet-Seite des Traditionsgeschäfts.

Und was wird aus dem kleinen Laden am Alten Peter? Das weiß man noch nicht. Aber eins ist klar: So einfach wie hier gelangt man in München nicht mehr an Orthosiphonblätter.

