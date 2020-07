Nach 37 Jahren "Zeit der Sehnsucht" verliert Hauptdarstellerin Kristian Alfonso

Eine der ältesten Fernsehserien der Welt verliert einen seiner treuesten Stars. Schauspielerin Kristian Alfonso (56), die in der US-Soap "Zeit der Sehnsucht" seit sage und schreibe 37 Jahren die Figur Hope Williams Brady verkörpert, geht in Seifenoper-Rente. "Ich fühle mich gesegnet und geehrt, seit über drei Jahrzehnen in das Zuhause der Menschen eingeladen worden zu sein", wird Alfonso von der US-Branchenseite "Deadline" zitiert. "Jedoch ist es nun für mich an der Zeit, ein neues Kapitel zu schreiben".