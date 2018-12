Schwabing - "Eigentlich bin ich für den Beruf geboren. Aber so wie die Lage inzwischen ist, macht es mir keine Freude mehr", sagt Claudia Martin traurig. Sie ist mitgenommen in diesen Tagen, am 22. Dezember macht sie ihre "Apotheke am Luitpoldpark" an der Schleißheimer Straße 189 für immer zu.