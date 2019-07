Und jetzt, 25 Jahre nach dem Zeichentrickerfolg von "Der König der Löwen", ist alles so perfektioniert, dass man an einen modernen "Serengeti darf nicht sterben"-Film glauben will, auch wenn Löwe, Affe, Hyäne, Warzenschwein und Erdmännchen in ihrer pittoresken Savanne menschlich sprechen und durch den Computer gejagt sind.