Nach dem Seitenwechsel hatten die Oldenburger aus der Distanz die guten Bayern-Phasen noch kurze Zeit abwehren können. Doch mit einem 15:0-Lauf zum Schluss des dritten Viertels übernahmen die Gäste die Spielkontrolle komplett und gingen mit einer 62:61-Führung in den Schlussdurchgang. Dort spielten die Bayern ihre Cleverness aus und siegten am Ende mit 90:83. Petteri Koponen (18 Punkte) und Nationalspieler Maodo Lo (17) waren Bayerns beste Werfer. Für Oldenburg war Blakes (19) am erfolgreichsten.