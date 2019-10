Nach 17 Jahren als Profi-Spieler Bastian Schweinsteiger beendet seine Fußballkarriere

Kickte Schweinsteiger in frühen Jahren zunächst beim FV Oberaudorf und dem TSV 1860 Rosenheim, führte ihn sein Weg 1998 schließlich in die Jugendabteilung des FC Bayern München. Von 2002 bis 2015 gehörte er zum Profi-Kader und wurde mit der Mannschaft insgesamt achtmal Deutscher Meister. Mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, für die Schweinsteiger von 2004 bis 2016 aktiv war, holte er 2014 den Weltmeistertitel in Rio de Janeiro, Brasilien.