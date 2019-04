Nach 14 Jahren "Der Kriminalist" mit Christian Berkel wird eingestellt

"Es war ein großes Geschenk, der Figur Leben einhauchen und sie über so einen langen Zeitraum gestalten zu dürfen", erklärt Christian Berkel (61), der von Anfang an die Hauptrolle des empathischen Viktimologen Bruno Schumann verkörperte. "Ich habe die Rolle sehr gerne gespielt und meine Arbeit geliebt, aber ich möchte mich jetzt wieder neuen Projekten zuwenden. Mein Ziel war es immer, aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Ich danke dem ZDF, meinen Produzenten und Kollegen, aber vor allem den Zuschauern für ihre Treue und ihr Vertrauen."