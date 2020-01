Nach 13 Jahren Beziehung Jesse Metcalfe und Cara Santana sollen sich getrennt haben

Das Schauspielerpaar Jesse Metcalfe (41, "Desperate Housewives") und Cara Santana (35, "Salem") soll sich getrennt haben - und das nach stolzen 13 Jahren Beziehung. Wie das US-Magazin "Us Weekly" von einem namentlich nicht genannten Insider erfahren haben will, soll der 41-Jährige in der ersten Januarwoche das gemeinsame Zuhause verlassen haben. Seit August 2016 waren die beiden verlobt.