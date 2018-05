Alkoholverbote sind keine Seltenheit. In Teilen Bonns etwa gilt eine Regelung seit 2008. Der Konsum konnte laut Stadt so zwar unterbunden werden. "Die Szene hat sich dann allerdings in angrenzende Bereiche verlagert." Gerichte haben Verbote für Erfurt und Freiburg gekippt. Ein Alkoholverbot in Göttingen war dagegen als rechtmäßig bestätigt worden. Die Stadt wendet das Verbot derzeit aber nicht an.