Mysteriöser Post bei Instagram "Noch bleibe ich still": Ruby Rose äußert sich zum Aus als "Batwoman"

Zu einem Video, das sie in verschiedenen Szenen als Kate Kane alias Batwoman zeigt, schreibt Rose: "Es war keine einfache Entscheidung, aber alle, die wissen warum, wissen warum", so die kryptische Formulierung. "Ich bin still geblieben, weil das bis jetzt noch meine Entscheidung war." Diese Aussage legt nahe, dass sie in unbestimmter Zukunft mehr Redebedarf über ihren Abschied und die Gründe dafür haben könnte.