Auch eher im Reich der Gedankenspiele angesiedelt ist die zweite Möglichkeit: Vibrationen am Grund des Sees hätten die Bombe nach oben mitten in die Ablagerungen hinein transportiert. Wasserwirtschaftsamts-Chef Fitzthum ist äußerst skeptisch. „Welche Turbulenzen sollen das sein?“, fragt er sich.



Wurde die Bombe illegal entsorgt?

Variante Nummer 3 wäre eher ein Fall für die Staatsanwaltschaft: illegale Entsorgung einer Bombe. Der Aufwand bei Bombenentschärfungen ist gewaltig. Das war auch in diesem Fall so. Tausende Menschen im Umkreis von 500 Metern wurden aus Häusern und Bürotürmen geholt, Hunderte Hilfskräfte waren vor Ort, Sprengstoffspezialisten im Einsatz, sogar der Luftverkehr am Flughafen wurde für einen kurzen Zeitraum gesperrt. Wollte also ein Grundstücksbesitzer oder Bauherr Kosten sparen – Lebensgefahr inklusive?

