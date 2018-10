"My Love Story" Tina Turner: Die vier emotionalsten Enthüllungen ihrer Autobiografie

Mit dem Kölner Musikproduzenten Erwin Bach (62) war es anders. Ihn lernte die Sängerin 1985 kennen und es machte Zoom. "Eines Nachts habe ich mir gesagt, ich werde ihn einfach fragen", berichtet Turner von den Anfängen ihrer Beziehung. "Ich sah ihn an - so gut aussehend in seinem Lacoste-Hemd, Jeans und Slippern ohne Socken - und flüsterte: 'Erwin, wenn du nach Amerika kommst, will ich, dass du mit mir Liebe machst.'" Seit Anfang der 1990er sind die beiden ein Paar, seit 2013 verheiratet. Gemeinsam leben sie in der Schweiz.

3. Der Anruf, der die Welt anhielt

Seither war nicht alles im Leben der Rock-Legende Friede, Freude, Eierkuchen. Besonders nicht am 3. Juli 2018 - dem fünften Hochzeitstag des Paares. Nachdem sich Turner und Bach eine Modenschau des Designers Giorgio Armani in Paris angeschaut hatten und zurück in ihr Hotelzimmer gekehrt waren, schlug das Schicksal in Form einer Voice-Mail-Nachricht zu. "Als Erwin wieder ins Zimmer kam, wirkte er tief erschüttert", schreibt die 78-Jährige.

"Er sagte mir, dass Craig gestorben sei. Nicht bei einem Unfall, den ich als besorgte Mutter ständig befürchtete. Nein, mein Sohn hatte sich selbst getötet. Er hatte sich erschossen." Craig Turner wurde 59 Jahre alt. Er stammte aus Tina Turners früherer Beziehung mit Kings-of-Rhythm-Saxophonist Raymond Hill (1933-1996). Ike Turner adoptierte den Jungen nach der Hochzeit. "Ich hörte zwar, was Erwin noch sagte", erinnert sich Turner, "aber ich verstand es nicht. Ich war wie erstarrt."

4. Lebensrettende Organspende

Die Musikerin stand dem Tod selbst schon sehr nahe. Drei Wochen nach ihrer zweiten Hochzeit im Jahr 2013 erlitt sie einen Schlaganfall. "Damals habe ich festgestellt, dass ich nicht alleine stehen kann." Die Kraft in den Beinen war einfach verschwunden. "Ich bezweifelte, dass ich jemals wieder in der Lage sein würde, High Heels zu tragen, geschweige denn in ihnen zu tanzen."

Doch sie hat sich zurückgekämpft - ehe 2016 der nächste Schock folgte. Turner erhielt die Diagnose Darmkrebs, später versagten ihre Nieren. Ihr Leben stand auf der Kippe. Die Öffentlichkeit bekam von alledem nichts mit. Erst jetzt enthüllt die Musikerin in "My Love Story", dass es Bachs bedingungslose Liebe war, die ihr das Leben rettete. Er spendete ihr im April 2017 eine seiner Nieren.

Trotz vieler Tiefen in ihrem Leben ist die 78-Jährige dankbar: "Ich habe eine höllische Ehe durchlebt, die mich fast zerstört hätte, aber ich habe weiter gemacht. Ich weiß, dass mein medizinisches Abenteuer noch lange nicht vorbei ist. Aber ich bin immer noch hier - wir sind immer noch hier, näher als wir jemals geglaubt hätten. Ich war noch nie so glücklich wie heute."