"My Love Story" erscheint Nieren-Spende: Ehemann rettete Tina Turner

"My Love Story: Die Autobiografie" von Musik-Legende Tina Turner (78, "All The Best - The Hits") erscheint am 15. Oktober. Darin erzählt die Sängerin offenbar auch, wie knapp sie dem Tod entkam, wie "People" vorab aus dem Buch berichtet. Demnach erlitt sie kurz nach der Hochzeit mit Erwin Bach (62) im Jahr 2013 einen Schlaganfall. Einige Jahre darauf wurde Darmkrebs bei der heute 78-Jährigen diagnostiziert, später kam dem Bericht zufolge Nierenversagen hinzu. Ihr Mann habe ihr dann angeboten, eine Niere zu spenden.