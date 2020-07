2,5 Stunden Rätselspaß in Pasing und der Graggenau

Auch der berühmte Architekt Friedrich Bürklein war hier wie dort tätig. Er ist in München vor allem dafür bekannt, das Gesicht der Maximilianstraße in der Altstadt geprägt zu haben. In Pasing wiederum hat er das älteste erhaltene Bahnhofsgebäude Münchens erbaut: den Pasinger Bahnhof. Die Stadtrallye bietet den Teilnehmer*innen die Gelegenheit, diese beiden Viertel (noch) besser kennenzulernen. Auch in der Graggenau, in der die meisten wohl deutlich mehr Zeit verbracht haben – sofern sie nicht aus Pasing kommen –, gibt es viel zu entdecken, was einem sonst eher entgeht. Zumal viele verwinkelte Gassen und selten begangene Wege durch das Viertel führen. Die MVV-Stadtrallye ist ein guter Anlass, die Geschichte der beiden Münchner Stadtteile näher kennenzulernen. Beide Orte sind mit S- oder U-Bahn sehr gut zu erreichen. Am besten kaufen die Teilnehmer*innen dafür eine Tageskarte für die Zone M. Die Tour dauert in insgesamt etwa zweieinhalb Stunden. Sie kann in diesem Jahr natürlich auch auf mehrere Tage verteilt werden. Bitte beachten Sie die Stammstreckensperrung an den August-Wochenenden.