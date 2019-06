MVV-Stadtrallye 2019 Rätselmarathon durch Gern und Haidhausen

Wer wüsste schon auf Anhieb, wie das Motto des Vereins zur Erhaltung Gerns lautet? "Gern in Gern" – klingt einfach, aber man muss erst einmal darauf kommen. Während in diesem Fall vielleicht noch Google helfen konnte, waren die Smartphone-Nutzer bei der Frage nach der korrekten Jahreszahl auf dem Giebel einer Gerner Villa auf ihre Kombinationsgabe und ein gewisses Grundwissen angewiesen. Denn wie in jedem Jahr, waren auch heuer die Fragen wieder so ausgeklügelt, dass sie auf digitalem Wege nur bedingt zu lösen waren.