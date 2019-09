München - Noch einmal muss Ranias Mutter als Zeugin vor Gericht durchleben, was im Hochsommer 2015 in Falludscha (Irak) passierte. Ihre Tochter (5) verdurstete bei 45 Grad, weil die kleine Jesidin von einem IS-Kämpfer, der sie und ihre Mutter als Sklavinnen in seinem Haus hielt, in der prallen Sonne angekettet wurde.