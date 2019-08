Maria G. und Tatiana: Mutter und Tochter werden vermisst

Tatiana (16) geht in die 10. Klasse eines Münchner Gymnasiums. Sie hat viele Freunde. Doch bei keinem hat sie sich bisher gemeldet. Ebenso wenig wie ihre Mutter Maria. Bis zu ihrem Verschwinden hat sie täglich bei ihrem schwer kranken Vater angerufen, der in Moskau lebt. Vor einem Monat ist der Kontakt abgerissen. Freunde befürchten deshalb das Schlimmste. "Wir gehen davon aus, dass beide Frauen nicht mehr am Leben sind", sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins bereits vor Wochen.