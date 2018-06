Garching an der Alz - Gegen 8 Uhr morgens kam es in einem Einfamilienhaus in Garching an der Alz (Landkreis Altötting) zu einer starken Rauchentwicklung, welche der Bewohnerin des Hauses nach kurzer Zeit auffiel. Sie rief nach ihrem Sohn, der sich ebenfalls im Haus befand.