Mutter und Kind sind wohlauf Ania Niedieck: Ihr zweites Baby ist da

"Alles was zählt"-Star im Mutterglück: Die Schauspielerin Ania Niedieck (35) ist zum zweiten Mal Mama geworden. Am Dienstagmorgen brachte sie in Köln ein gesundes Mädchen zur Welt. Auf Instagram ließ sie ihre Fans bereits an ihrem Glück teilhaben, und postete das erste Foto ihrer kleinen Tochter.