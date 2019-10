Mutter gibt nützliche Tipps Lilly Krug: Ferres-Tochter spielt in ZDF-Reihe "Gipfelstürmer" mit

"Ich bin immer noch überrascht, wie anstrengend so ein Drehtag sein kann", sagte die Jungschauspielerin der Nachrichtenagentur spot on news in München. Ihre anfängliche Aufregung habe sich "dank des unglaublichen Teams" mittlerweile gelegt. Sie fühle sich am Set "super gut aufgehoben". Und auch mit ihrer Rolle, einer rebellischen Schülerin, könne sie sich identifizieren. "Das fiel mir nicht schwer, da meine Filmrolle Lucy einen tollen Kampfgeist hat - so wie ich", so Krug.