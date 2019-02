Polizei: Auch Anwohner sollen befragt werden

Der Tatverdacht: Am 24. Januar soll der unbekannte Mann das Kind angesprochen haben und es anschließend in eine Tiefgarage geführt haben, wo er es "unsittlich berührt" haben soll. Der Vorfall hat sich im Süden der Stadt, in der Boelckestraße, ereignet. Über Alter und Geschlecht des Kindes gibt es keine Angaben. Bis jetzt gingen über 30 Hinweise ein, allerdings hat noch keine zum Tatverdächtigen geführt.