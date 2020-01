"Der Schluss, dass die beiden Frauen tot sind, ist zwingend, so traurig das ist", sagt der Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wimmer.

Widersprüchliche Angaben bei den Vermisstenmeldungen

Am 15. Juli war der verdächtige Roman H. selbst zur Polizei gegangen und hatte seine Frau Maria (41) und seine Stieftochter Tatiana (16) als vermisst gemeldet. Sie seien zwei Tage zuvor ins Einkaufszentrum nach Neuperlach zum Shoppen gefahren und nicht mehr nach Hause gekommen. Gesehen wurden Mutter und Tochter im PEP nicht.

Zweifel an der Version des inzwischen 45 Jahre alten Logistikers gab es von Anfang an. Bei den Vermisstenmeldungen habe es "erhebliche Lücken und Widersprüche" gegeben, sagt Polizeipressesprecher Marcus da Gloria Martins. Die Mordkommission vermutet, dass Mutter und Tochter beiden bereits in der Nacht auf den 13. Juli getötet und die Leichen beseitigt wurden. Der Verdacht erhärtete sich, nachdem Experten der Spurensicherung die Wohnung und die beiden Autos der Familie untersucht hatten.

Maria und Tatiana Gertsuski: Seit Juli 2019 verschwunden

20 Männer und Frauen der Ermittlungsgruppe "Duo" durchleuchteten in den vergangenen Monaten systematisch das Leben und das Umfeld der Familie. Verwandte und Freunde wurden befragt, auch Kollegen von Maria Gertsuski, die in einer Firma für Chemie- und Laborbedarf im Kundendienst arbeitete.

Die 41-Jährige galt als sehr zuverlässig. Täglich telefonierte sie mit ihrem Vater, der in Moskau lebt. Tochter Tatiana ging in München zur Schule. Auch sie hat sich seit Juli nicht mehr bei Freunden gemeldet. Die Handys von Mutter und Tochter sind aus und wurden seit Monaten nicht mehr benutzt. Die Mutter hat seit ihrem Verschwinden auch kein Geld mehr vom Konto abgehoben. All das zusammen lässt vermuten, dass die beiden nicht spontan zu einer Reise aufgebrochen sind.

Maria Gertsuski war vor etwa 20 Jahren mit ihrem ersten Mann aus Russland nach München gekommen. Nachdem die Ehe mit Tatianas Vater auseinandergegangen war, lernte sie Roman H. kennen, einen Deutschrussen aus Sankt Petersburg. Das Paar heiratete und zog in eine Wohnung in der Ottobrunner Straße. Genau dort, so glauben die Ermittler, wurden die Mutter und ihre Tochter im Juli 2019 getötet.

Staatsanwaltschaft will Tatverdächtigen vor Gericht bringen

Mordkommission und Staatsanwaltschaft sind überzeugt, dass sie genug zusammengetragen haben, um Roman H. die Tat mit Hilfe von Zeugenaussagen vor Gericht nachweisen zu können. Ihm droht dann eine lebenslange Haftstrafe.

Vielleicht entschließt sich der 45-Jährige vor Gericht zu einem Geständnis und verrät dann auch, wo er die Leichen seiner Frau und seiner Stieftochter hingebracht hat.

Lesen Sie hier: SEK-Einsatz in München - Heimtückische Messer-Attacke in Wohnwagen

Lesen Sie hier: Familie in Starnberg ermordet - Es war ein Spezl (19)