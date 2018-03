Prickelnd & sexy Deutsche Promis feiern Schampus-Party in der Oscar-Nacht

Nicht nur in Hollywood wurden die Oscars zelebriert, sondern auch in Berlin! Bei der glanzvollen "Moët Academy Night" in den "Spreegraphen Studios" feierten in der Oscar-Nacht rund 100 geladene Gäste mit dem berühmten Champagnerhaus die Award-Verleihung.