Mut zur Hässlichkeit Sarah Paulson schockt in roter Albtraum-Robe

Auch eine Golden-Globe- und Emmy-Preisträgerin ist vor einem Fashion-Fail nicht gefeit. Das demonstrierte US-Schauspielerin und Regisseurin Sarah Paulson (44, "Bird Box") jetzt eindrucksvoll bei der Premiere ihres neuen Films "Glass" in New York. Auf dem roten Teppich erschien sie in einem knallroten, extrem unförmigen, überknielangen Kleid aus plastikartigem Material und mit Puffärmeln. Immerhin die Aufmerksamkeit war ihr damit sicher.