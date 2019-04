Mut zur Farbe Drew Barrymore: Sie strahlt in einem roten Overall

In der Sendung "Good Morning America" sprach Drew Barrymore über die schwierige Zeit nach der Trennung von Ehemann Will Kopelman (40). Ihre Rolle in der Serie "Santa Clarita Diet" sei für sie wie eine Art Therapie gewesen: "Ich dachte einfach: Ich wiege 20 Pounds [ca. neun Kilo] zu viel. Mein Leben ist überhaupt nicht da, wo ich es gerne hätte. Ich will all dies in den Charakter stecken."