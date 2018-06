Muss sie sich Sorgen machen? Angst vor Kidnapping: Darum löscht Kylie Jenner alle Bilder von Stormi

Aktuell gibt es sieben Bilder von Stormi Webster auf Instagram, doch auf keinem ist das Gesicht von Kylie Jenners (20, "Keeping Up With The Kardashians") vier Monate alter Tochter zu sehen. Schnappschüsse, auf denen das kleine Mädchen zu erkennen war, hat der Reality-TV-Star am gestrigen Montag gelöscht und die einfache Erklärung dazu geliefert: "Ich teile aktuell keine Fotos von meinen Mädchen." Ihre rund 110 Millionen Follower fragten sich schnell warum, nun scheint es eine Erklärung für das Handeln der 20-Jährigen zu geben.