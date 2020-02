Muskelpaket Cathy Hummels überrascht mit Mega-Sixpack

Cathy Hummels (32) steht aktuell als Moderatorin einer neuen Reality-Show in Thailand vor der Kamera. Dass sie die Zeit dort in vollen Zügen genießt, zeigt ein Bild, das die Influencerin und Ehefrau von Mats Hummels (31) jüngst auf Instagram gepostet hat. Die 32-Jährige läuft darauf mit langem offenem Haar und einem breiten Grinsen im Gesicht am Strand entlang. Der eigentliche Hingucker des Bildes ist jedoch der stählerne Körper, den Hummels auf dem Foto gekonnt in Szene setzt.