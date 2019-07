Muskeln, Braue und Tattoo Jason Momoa bei den Simpsons: Erstes Bild als Comic-Figur

Jason Momoa (39) besucht die Simpsons: Der Star aus "Aquaman" und "Game of Thrones" wird in der nächsten Staffel in Springfield als prominenter Redner an dem "San Castellaneta Festival" teilnehmen - bis Patty und Selma kommen. "Er erzählt diese wirklich grausame Geschichte - und dann wollen Patty und Selma, dass er ihre Brüste signiert und er rennt davon", beschreibt der Executive Producer Al Jean (58) Momoas Cameo gegenüber "Entertainment Weekly".