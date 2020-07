Musikgeschmack und mehr Cameron Diaz verrät süße Details über Töchterchen Raddix

Hollywood-Star Cameron Diaz (47, "3 Engel für Charlie - Volle Power") und ihr Ehemann Benji Madden (41) sind seit Dezember 2019 Eltern der kleinen Raddix Chloe Wildflower Madden. In der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" hat die leidenschaftliche Mutter nun verraten, was sie an ihrem Baby am meisten überrascht.