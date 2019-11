Musikfestival in Miami Jennifer Lopez: Wilder Auftritt im Latex-Body

Jennifer Lopez (50, "Ain't Your Mama") legte beim "iHeartRadio Fiesta Latina"-Musikfestival in Miami einen sexy Auftritt hin. Auf der Bühne präsentierte sie sich im hautengen, schwarz-weißen Latex-Body. Ihre schmale Taille wurde dabei zusätzlich durch einen schwarzen Gürtel betont. Dazu hatte die Sängerin Netzstrümpfe und silberne Overknee-Stiefel kombiniert. Ihre lange Mähne fiel ihr offen und in leichten Wellen über die Schultern.