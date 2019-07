"Persönliche Diffamierungen"

Jetzt, nach einem halben Jahr, stimme sie eher nachdenklich, nicht dass, sondern wie dieses Experiment gescheitert ist. "Die negativen Kommentare im Netz und in den Leserbriefspalten einer bayerischen Zeitung enthalten überwiegend sehr persönliche Diffamierungen, die inhaltlich und im Ton eher zur aktuellen Diskussion über sprachliche Verrohung im Netz passen, so die Musikerin. "Leider ist das simple Fazit all dieser Meinungsäußerungen: Das Weib in Bayern hat in der Kirche und am Stammtisch zu schweigen".