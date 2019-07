Musiker wurde 81 Jahre alt Funk-Legende Art Neville ist tot

Die Musik-Legende Art Neville (1937-2019) ist am Montag im Alter von 81 Jahren gestorben. Das gab Nevilles Manager Kent Sorrell laut CNN bekannt. Der in New Orleans geborene Musiker war auch bekannt unter seinem Spitznamen "Poppa Funk" und war Mitbegründer der Bands "The Neville Brothers" und "The Meters".