Musiker, Schauspieler, Influencer Hype unter den Stars: Viele Promis nutzen jetzt Twitch

Dem Serienstar Chandler Riggs (21), der als Carl aus "The Walking Dead" bekannt wurde, haben es in den letzten Wochen vor allem Titel wie "Valorant", "Grand Theft Auto V" und "The Last of Us Part II" angetan.

Einen bunten Strauß an Themen und Spielen bietet auch Jason Mewes (46) seinen Zuschauern. Der Schauspieler wurde neben Kevin Smith (49) als Teil des Kult-Duos "Jay and Silent Bob" berühmt. Weitere bekannte Darsteller aus dem Film- und Seriengeschäft, die ebenfalls immer wieder bei Twitch zu sehen sind, sind unter anderem Wil Wheaton (47, "Star Trek: The Next Generation"), Felicia Day (41, "Supernatural") sowie der Komiker und Schauspieler Thomas Middleditch (38, "Silicon Valley").

Influencer und Star-Besuch

Einige Influencer, die man sonst nicht unbedingt mit Gaming in Verbindung bringt, scheinen ebenfalls die Plattform für sich zu entdecken. Als die "Cheeatoz" streamen mittlerweile auch Dagi Bee (25) und ihr Ehemann Eugen Kazakov unter anderem ihre Kochkünste. Viermal wöchentlich macht auch Julien Bam (31) den Stream an, in dem er beispielsweise zockt und auf Videos oder TikToks reagiert.

Zum Musizieren, als kleine Überraschung oder aus vielen anderen Gründen, waren zudem bereits zahlreiche weitere Stars auf der Plattform zu sehen. Für den guten Zweck setzten sich in Charity-Streams unter anderem bereits Ellie Goulding (33), Rita Ora (29), Charlie Puth (28), Clueso (40), Gentleman (45) und der Gastronom und Fernsehkoch Nelson Müller (41) ein.