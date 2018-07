Musikalisches Lokalderby Klassik am Odeonsplatz: Philharmoniker schlagen BR deutlich

BR-Symphonieorchester: Der Chefdirigent glänzte durch Abwesenheit

Das Symphonieorchester des Bayerische Rundfunks kargte am Vorabend mit seinem Star. Diana Damrau durfte einschließlich Zugabe nur drei Arien singen. Die Musiker schläferten das Publikum mit den an sich hübschen "Gymnopédies" von Erik Satie ein. Und der Konzertmeister geigt die "Méditation" aus Massenets "Thaïs". Wer will denn Orchesterstücke aus einer Oper hören, wenn nebenan Bayerns Primadonna assoluta in der Garderobe wartet?