In einem Interview mit einem bei Rechten und Verschwörungstheoretikern bekannten "alternativen" Internet-Sender sagte Naidoo, bereits in Kontakt mit Chris Ares (bürgerlich: Christoph Aljoscha Zloch) zu stehen und dass musikalisch "alles möglich" sei. Zuvor hatte Naidoo nach seinem Rauswurf bei "DSDS" bereits gesagt, derzeit an einem "patriotischen" Album zu arbeiten. Unklar bleibt, ob es nun bereits eine konkrete Zusammenarbeit gibt.