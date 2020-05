Musik-Legende wird 70 Jahre alt Stevie Wonder: Wie geht es dem Soul-Star heute?

Gesundheitliche Probleme im Jahr 2019

Immer wieder ging Stevie Wonder in den vergangenen Jahren auf große Tourneen und gab viele Konzerte, bis im Jahr 2019 Gerüchte die Runde machten, die Soul-Legende sei gesundheitlich angeschlagen. Im Sommer des Jahres machten Fans sich zunehmend Sorgen um den Musiker: Bei einem Konzert im Londoner Hyde Park im Juli hatte Wonder selbst angekündigt, eine Pause einzulegen. Der Grund: Er müsse sich einer Nierentransplantation unterziehen. "Aber mir geht es gut", beteuerte er damals. Die Operation folgte dann im September 2019.

Und wie sieht es nun mit einem Comeback aus? Die Corona-Krise hat Musikern und Künstlern auf der ganzen Welt im Jahr 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stevie Wonder ließ es sich jedoch nicht nehmen, trotzdem für seine Fans und alle von der Pandemie Betroffenen einen Song anzustimmen. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Superstars wie den Rolling Stones oder Lady Gaga (34) trat er bei dem Benefizkonzert "One World: Together At Home" der Organisation "Global Citizen" Mitte April in seinem eigenen Wohnzimmer auf.

"In solchen Schwierigkeiten wie diesen müssen wir uns gegenseitig helfend unterstützen", sagte er. "Mein Freund, der verstorbene Bill Withers, hat das perfekte Lied dafür und ich möchte, dass wir uns heute Abend an ihn erinnern." Dann stimmte er "Lean on Me" von Withers (1938-2020) an, der nur kurze Zeit zuvor am 30. März verstorben war. Stevie Wonder selbst wirkte wieder topfit: Seine 70 Jahre merkte man seiner Stimme jedenfalls nicht an.