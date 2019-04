Musik für über 50 Kinofilme Trauer um "Winnetou"-Komponist Martin Böttcher

In mehr als 60 Jahren verfasste Martin Böttcher die Musik zu über 50 Kinofilmen und 300 Fernsehproduktionen. Unter anderem hat er die "Winnetou"-Melodien komponiert. Das Titelthema zum Karl-May-Film "Der Schatz im Silbersee", die "Old-Shatterhand-Melodie", wurde Anfang der 60er Jahre zum Hit in den Charts. Musik beigesteuert hat Böttcher zudem für beliebte Serien wie "Pfarrer Braun" oder "Forsthaus Falkenau". 2004 erhielt Böttcher das Bundesverdienstkreuz am Bande für sein Lebenswerk.