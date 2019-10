Musical statt Kino Whoopi Goldberg feiert besonderes "Sister Act"-Comeback

Whoopi Goldberg (63) wird ein gar himmlisches Comeback feiern. Völlig überraschend wird sie noch einmal die Figur der Deloris Van Cartier mimen. Also jene Frau, die sich einst in der Komödie "Sister Act: Eine himmlische Karriere" vor Mafiaboss Vince La Rocca (Harvey Keitel) und seinen Schergen in einem Kloster verstecken musste. Im Kino wird sie allerdings nicht zu sehen sein, sondern auf der Musicalbühne einer streng limitierten Aufführung in London.