Nach der zweieinhalbstündigen Show am Sonntagabend im Operettenhaus auf der Hamburger Reeperbahn ergriff die Namensgeberin selbst das Wort. "Du hast einen großartigen Job gemacht", sagte Tina Turner (79) zu Hauptdarstellerin Kristina Love. "Ich hätte nicht gedacht, dass jemand in dieser Hinsicht neben mir bestehen kann. Sie kann es", so die Sängerin weiter, die in einem schwarzen Hosenanzug und mit einer schwarzen Pelzmütze kam. "Dieses Mädchen, das auch aus dem Süden kommt, passt sehr gut in meine Fußstapfen", lobte Turner die Amerikanerin weiter.