Musical-Kritik Spider Murphy Gang: Frosch im Hois, Hits in der Kehle

Es spielt in den fünfziger Jahren, irgendwo in der oberbayerischen Provinz, in einem Diner namens "Spider Murphy’s". An der Wand steht eine klassische Polsterbank aus rotem Leder, darüber hängt ein Elvis-Bild, und auch die Platte in der Jukebox hängt manchmal – die sechsköpfige Band, die auf einer Empore thront, spielt das in einem charmanten Anfangsgag live.