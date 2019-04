Weitere Rückgabe-Zeremonien in Stuttgart und Berlin

München ist nur die erste Station. Die Gruppe, zu der auch Vertreter der Yawuru gehören, will die Überreste von 52 weiteren Menschen in Empfang nehmen. Sie lagern im Stuttgarter Linden-Museum, in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sowie in den Universitäten Freiburg und Halle.

In den kommenden Tagen sind deshalb zwei weitere Rückgabe-Zeremonien in Stuttgart und Berlin geplant. 1.000 Leichname vermuten allein die Yindinji in Institutionen außerhalb Australiens, ebenso unzählige Kunstgegenstände wie Speere oder Schilde.

Wenn alle wieder zuhause in Australien sind, werden sie ihre Toten mit traditionellen Riten bestatten und bei einer Zeremonie "ihre Geister befreien", sagt Fourmile. Zufrieden ist er aber noch nicht, da die Ehefrau seines Vorfahren noch verschollen ist. "Er kann nicht wirklich ruhen, bevor wir nicht seine Frau gefunden haben", sagt Fourmile und verspricht: "Wir werden weitersuchen nach ihr".

