Noch bis Mitte Oktober gibt es alte Glückwunschkarten mit manch skurrilem Gruß, Geburtstagstassen, Taufbücher oder Patenteller aus der Zeit um 1900 zu sehen. Wer sich lieber mit Zeitgenössischem beschäftigt, ist ein paar Schritte weiter – im Museum Kallmann – gut aufgehoben. Dort dreht sich heuer alles um die „Ausweitung der Marktzone“. In einer Gruppenausstellung reflektieren 20 Künstler über die Mechanismen des Marktes. Die gezeigten Arbeiten thematisieren etwa grundlegende Dynamiken des Kapitalismus und untersuchen die damit verbundenen Herrschaftsprinzipien auf grafische, aufklärerische Weise.

Eine Radltour aus München zu den Museen in Ismaning bietet sich an. Durch den Englischen Garten geht’s vorbei am Aumeister etwa acht Kilometer immer an der Isar entlang.

Schlossstraße 3a+b, Ismaning, Di–Sa 14.30–17 Uhr, So 13–17 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Bernried: Virus-Visionen am See

Eigentlich hätte alles anders sein sollen. Ende Juni ist der Zeichner Peter Gaymann 70 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren hätte es im Buchheim Museum in Bernried eine Retrospektive geben sollen – mit großer Geburtstagsparty. Passend zur Corona-Pandemie zeigt das Museum nun die Aquarellserie "Virus-Visionen". Dafür hat Cartoonist Gaymann dem Museum 80 Blätter mit Zeichnungen zur Verfügung gestellt, in denen er den Verlauf der Pandemie satirisch kommentiert.

Über Weinflaschen, Klopapier und natürlich das Abstandsgebot lässt er seine Figuren darin diskutieren. Etwas ernster geht es in der Sonderausstellung zum „Expressiven Realismus“ zu. Das Museum zeigt 90 Werke von 53 Künstlern, die ihre Blütezeit während der zwei Weltkriege erlebten und in der Nachkriegszeit als nicht mehr zeitgemäß erachtet wurden. Der in Tutzing lebende Kunstsammler Joseph Hierling hat dem Buchheim Museum Gemälde aus seiner fast 1.300 Werke umfassenden Sammlung zur Verfügung gestellt.

Die erweitert der frühere Galerist und Leiter Film- und Fernsehproduktion beim Bayerischen Fernsehen seit Jahrzehnten stetig. Einen Platz für eine Dauerausstellung hat er für die Vertreter der „verschollenen Generation“, wie er einmal sagte, bislang nicht gefunden. Bis Oktober hat zumindest ein Teil seiner Bilder einen festen Platz bekommen.

Am Hirschgarten 1, Bernried, Di–So 10–18 Uhr

Dachau: Tierisch gut

Tiere spielen in der Bildenden Kunst eine große Rolle, in den Museen sind sie heuer ebenso beliebt. So widmet das Bayerische Nationalmuseum dem Hund gerade eine Schau. In der Dachauer Gemäldegalerie gibt es, ebenfalls bis Mitte September, verschiedene "Tier-Bilder" aus den Jahren 1810 bis 1940 zu sehen. Zwischen den 80 Gemälden, Plastiken und Grafiken stehen einige tierische Porzellanfiguren – etwa eine Uhu-Leuchte.

Konrad-Adenauer-Str. 3, Dachau, Di–Fr 11–17 Uhr, Sa/So 13 bis 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Ebersberg: Schöne Walderlebnisse

Im Winter ist das Hauptgebäude des "Museum Wald und Umwelt“ in Ebersberg durch einen Brand zerstört worden. Die Dauerausstellung wird während der Sanierung überarbeitet. Sonderausstellungen über die Bäume als Begegnungsorte, den Walderlebnispfad, eine Nacht in der Natur oder Führungen mit den Kräuter- und Waldpädagogen können Besucher aber inzwischen wieder buchen. Auch hier gelten freilich die allgemeinen Abstandsregeln.

Ludwigshöhe 2, Ebersberg, Sa/So 12 bis 17 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro, Führung: ab 5 Euro

Schöngeising: Ein Hof mit Geschichte

Der Jexhof in Schöngeising bietet eine große Erlebnisvielfalt für jedes Alter, auch wenn der Betrieb derzeit coronabedingt eingeschränkt läuft. Veranstaltungen und Aktionsprogramme müssen entfallen. Der Rest ist offen. Der Jexhof hat eine sehr lange Vorgeschichte.

Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1433. Daher kann hier urtümliches bäuerliches Leben hautnah erlebt werden. Besucher verschaffen sich einen Überblick von mehreren Jahrhunderten Hofgeschichte.

Bauernhofmuseum Jexhof, Schöngeising, Di–Sa 13–17 Uhr, sonn-/feiertags 11–18 Uhr, Eintritt: 6–16 Jahre 2,50 Euro, Erwachsene 4 Euro

