Au - Ein Routinefall hat für die Münchner Polizei am Freitag eine ungewöhnliche Wendung genommen. Gegen 21 Uhr nahmen die Beamten in der Seeriederstraße gerade einen Verkehrsunfall auf, als sie ein 56-jähriger Mann darüber informierte, dass er am selben Tag Munition gefunden hatte - die wollte er der Streife bitte gleich übergeben.