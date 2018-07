Musikalischer Höhepunkt ist ein Auftritt der Münchner Hip-Hop-Band EINSHOCH6, die ihren Tour-Hit „Die Stadt springt“ aufführen wird – live vor der überlebensgroßen neuen Europa-Skulptur. Die Europa-Skyline wird auf ihrer Tour durch München bis Ende Mai 2019 nach dem Olympiapark an weiteren vier Stationen halt machen: am Bavariapark, am Moosacher St.-Martins-Platz, am Gasteig und am Marienplatz.