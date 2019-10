"Mundgerecht und tiefgreifend" "Riverdale"-Star Lili Reinhart: Zweites Standbein mit Gedichten?

Lili Reinhart (23) ist den Fans der Serie "Riverdale" als furchtlose Schülerin Betty Cooper bekannt. Einen mutigen Schritt wagt die Schauspielerin nun auch im echten Leben: Sie veröffentlicht einen Gedichtband voller persönlicher Werke. Wie "The Cut" berichtet, sollen in "Swimming Lessons" Gedichte zu finden sein, die Themen aus Reinharts alltäglichem Leben aufgreifen, unter anderem Berühmtheit, Herzschmerz und Angst. Es heißt, in der Sammlung, die ab Mai 2020 erhältlich sein wird, seien "mundgerechte und dennoch tiefgreifende Inhalte" zu finden.