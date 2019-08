Gegen den 19-Jährigen und einen Unbekannten wird wegen gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr ermittelt. Der Wohnsitzlose wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt; er ging in Untersuchungshaft. Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte bereits gegen 23 Uhr am Ostbahnhof in eine S-Bahn gestiegen war. Nach der Tat fuhr der Gesuchte mit der S-Bahn bis Heimstetten, wo er um 23.46 Uhr ausstieg.

Poing: Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Die Münchener Bundespolizei übernahm den 19-jährigen Tatverdächtigen und dessen Haftvorführung sowie die Sachbearbeitung der gefährlichen Körperverletzung und sucht nun nach einem der beiden Täter sowie Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Gesuchten oder dessen Aufenthaltsort machen können.

Der Unbekannte ist schlank, etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 175 bis 185 Zentimeter groß. Er hat dunkelblonde Haare und war mit einer auffälligen blau-schwarzen Trainingsjacke mit dicken weißen Streifen, einer knielangen Bluejeans sowie Sneakers bekleidet.

Etwaige Hinweise erbittet die Bundespolizei unter der Telefonnummer 089/515550-111.

Lesen Sie hier: Tankstellen-Überfall bei München: 19-Jähriger festgenommen