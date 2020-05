Jetzt deutet auch Sechzigs Finanz-Geschäftsführer Michael Scharold an, dass man über Darlehen des Jordaniers diskutieren müsse. "Wichtig ist jetzt, dass wir alle begreifen: Die Herausforderung, die uns Corona beschert hat, wird nur gehen, wenn wir mit ganz viel Solidarität und Zusammenhalt an Lösungen arbeiten", erklärte Scharold auf der Videopressekonferenz am Dienstag.