Deutsche Bahn entschuldigt sich, aber...

Vorgefallen ist das Ganze an einem Freitag in der S6. Angelika Koll, die als Referentin am Münchner Flughafen arbeitet, steigt am Nachmittag daheim in Pasing in die S-Bahn, um in der Innenstadt zu ihrem Friseurtermin zu fahren. "Ich hatte Kopfhörer im Ohr und habe Musik gehört", erzählt sie.