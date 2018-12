Auf dem Wunschzettel steht ein Sport-Rollstuhl

Der Vorfall ist erst zweieinhalb Monate her. Die Mechatronik-Studentin will auf keinen Fall aufgeben. Sie hat einen Wunsch: "Ich möchte so gern wieder Fahrrad fahren. Wenn schon nicht Mountainbike, dann zumindest Handbike, damit kommt man auch ganz gut durch München."